Successo di pubblico e di critica per uno spettacolo inedito e, per certi aspetti, inusuale, che ha saputo unire divulgazione scientifica e astronomica, storia, filosofia e arte alle più belle canzoni del pop italiano, passando per brani jazz e soul americani, fino a un’incursione nella commedia musicale italiana di Garinei e Giovannini, andato in scena mercoledì sera a Castelverde.

Il tutto racchiuso nel titolo Notturno d’Estate, proposto da un gruppo di musicisti e artisti di primo livello: Ambra Lo Faro, voce e violino, Giovanni Guerretti al pianoforte, Giacomo Marzi al contrabbasso, Giacomo Russo alla batteria, con le coreografie della ballerina Chiara Allegro.

La brillante conduzione di Giovanni Bodini, capace di alternare umorismo e ironia al testo scritto dal direttore artistico e assessore alla Cultura di Castelverde, Fabio Amadini, ha cucito insieme i diversi quadri dello spettacolo dedicati al Cielo, al Sole, alla Luna e alle Stelle, accompagnati dai versi di Leopardi, Pavese, García Lorca e D’Annunzio.

A completare l’allestimento, una suggestiva galleria di opere d’arte e fotografiche curata da Giulia Scolari, fotografa e capogruppo di maggioranza del consiglio comunale di Castelverde.

Un pubblico attento ed emotivamente coinvolto ha tributato calorosi applausi ad Ambra, Chiara e agli eccellenti musicisti, valorizzati dal sapiente lavoro di suono e luci curato da Stefano Priori e Daniele Tonani.

Il sindaco Graziella Locci e il vicesindaco Cinzia Vuoto hanno espresso un sentito ringraziamento agli artisti, agli autori, agli uffici comunali, alla Polizia Locale e ai volontari della Protezione Civile, per aver garantito la perfetta organizzazione di questo evento e di un format originale nato proprio a Castelverde. Un’iniziativa resa possibile anche grazie alla proficua collaborazione con Confcommercio, nell’ambito della rassegna Terra Fiume, sostenuta dal progetto Lombardia Style di Regione Lombardia.

Silvia Galli

