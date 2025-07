La Provincia di Cremona informa che, con Ordinanza n. 87 del 02/07/2025 a firma del Dirigente del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione Civile, arch. Giulio Biroli, è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione stradale lungo la SP47 “Soresina – Crotta d’Adda”, dal km 15+600 al km 15+757, per consentire il varo della passerella ciclopedonale sul ponte stradale esistente sul fiume Adda. Il provvedimento sarà in vigore dal giorno 07 luglio 2025 al giorno 31 agosto 2025.

Nel tratto interessato verrà istituito anche il divieto di sorpasso e il limite di velocità a scalare di 70, 50 e 30 km/h in avvicinamento alla zona di intervento.

VIABILITA’ ALTERNATIVA

I veicoli provenienti da Crotta d’Adda e diretti a Castelnuovo Bocca d’Adda e Maccastorna (in provincia di Lodi) dovranno utilizzare la SPEXSS234 “Codognese” in direzione Pizzighettone, superare il ponte sul fiume Adda e, una volta giunti in territorio lodigiano, seguire le indicazioni di deviazione.

In senso contrario, stessa deviazione per i veicoli provenienti da Castelnuovo Bocca d’Adda e Maccastorna diretti a Crotta d’Adda.

La posa della segnaletica temporanea di cantiere e delle deviazioni di itinerario sarà curata dall’impresa esecutrice dei lavori, che garantirà il mantenimento in perfetto ordine di tutta la segnaletica e la reperibilità del proprio personale per eventuali interventi. Si invitano gli utenti della strada a prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea presente lungo il percorso interessato e a seguire i percorsi alternativi indicati.

