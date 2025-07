Cremona è pronta ad accogliere la nuova edizione del Tanta Robba Festival, in programma dal 10 al 12 luglio 2025 nella cornice delle Colonie Padane, luogo simbolo di socialità e aggregazione.

Una manifestazione che negli anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento per la scena musicale e culturale del Nord Italia, capace di unire sotto un’unica bandiera musica, inclusività, promozione territoriale e creatività giovanile.

L’edizione 2025 conferma la vocazione multidisciplinare e sociale del festival, realizzato, hanno affermato gli organizzatori dell’associazione “Gli amici di Robi” durante la presentazione avvenuta oggi pomeriggio all’Associazione Industriali, “anche grazie al fondamentale sostegno del Comune di Cremona, da sempre attivo sul fronte dell’aggregazione giovanile, dell’inclusione sociale e della valorizzazione del territorio attraverso eventi di qualità. Un impegno concreto che rende Tanta Robba Festival non solo un appuntamento musicale, ma anche una piattaforma culturale di crescita collettiva”.

Una lineup per tutte le anime della musica. Sul Main Stage, giovedì 10 luglio si parte con la penna promettente di PROMESSA, a seguire il nuovo talento di SAYF, l’energia fresca e visionaria di RRARI DAL TACCO, seguiti dall’irriverente collettivo toscano BNKR44.

Venerdì 11 luglio, il festival entra nel vivo con un’esplosione di contaminazioni: saliranno sul palco i CASINO ROYALE, con le loro sonorità inconfondibili in un set esclusivo arricchito dalla collaborazione live con CLAP! CLAP!, assisteremo al collettivo musicale OFFLAGA DISCO PAX e “dulcis in fundo” THE BLOODY BEETROOTS, progetto musicale che fonde elettronica, punk e rock in performance adrenaliniche e travolgenti condotte dal famoso dj produttore mascherato, Sir Bob Cornelius Rifo.

Il gran finale di sabato 12 luglio vede protagonisti i FINLEY, simbolo pop-punk di un’intera generazione, lo youtuber e performer SIMONE PANETTI con la sua band, e il party sonoro in chiave karaoke di Disco Pianobar.

Accanto al palco principale, lo stage Robba Elettronica si conferma il cuore pulsante delle notti del festival. Giovedi 10 luglio il palco si anima con l’energia fresca dei ragazzi di Ape?Sì, che apriranno e chiuderanno la serata con due set esclusivi: il loro sound avvolgerà il pubblico tra groove raffinati e contaminazioni estive.

Al centro, il DJ emergente Kharfi, di cui si parla come nuova promessa della scena techno-house, regalerà un dj set da capogiro—un viaggio sonoro pensato per far ballare fino all’alba sotto le stelle di Cremona. Venerdì 11 luglio ci si potrà scatenare con il raffinato mix di world music ed elettronica di CLAP! CLAP! e le vibrazioni nostalgiche di Retro-Cassetta, mentre sabato 12 i ragazzi del collettivo Glide apriranno e chiuderanno con le loro sonorità immersive il turno del misterioso e sofisticato Camoufly, per una chiusura tutta da ballare.

Ad arricchire l’offerta ci sarà il sempre attesissimo Hand Made Market, con selezioni di abbigliamento, design e oggettistica artigianale. Non mancherà l’angolo tattoo, con la presenza di tatuatori professionisti pronti a incidere la memoria dell’estate sulla pelle di chi lo desidera.

L’area foodtruck e beverage offrirà proposte per ogni palato: street food gourmet, specialità varie, birre, drink freschissimi e, per chi vuole rinfrescarsi in compagnia, anche un punto sangria “la Melunera”. Il tutto immerso in un contesto animato da attivazioni, spazi interattivi e angoli instagrammabili, pensati per coinvolgere e stupire a ogni passo.

Tanta Robba è un festival accessibile, pensato per tutte le età e tutti i gusti: l’ingresso è fissato a 15 euro per ogni serata, mentre i bambini sotto i 10 anni entrano gratuitamente.

Un palco per chi sogna in grande: il Tanta Robba Contest

Anche quest’anno il Tanta Robba Contest ha acceso i riflettori sui talenti emergenti, offrendo a band e artisti provenienti da tutta Italia la possibilità di esibirsi sul prestigioso palco del festival. Oltre 300 proposte ricevute da ogni angolo del Paese testimoniano una travolgente ondata di passione che ha riempito d’orgoglio l’organizzazione: una risposta che restituisce senso a quanto costruito negli anni, confermando il valore del festival come spazio di crescita, condivisione e amore per la musica.

Tra le realtà che hanno conquistato pubblico e giuria, si sono distinti nomi come Kawakami, Tio, Batta, Nadaz, Le Canzoni Giuste, Sandro Barosi, Nicole Bullet, Gianaldo Sangalli con Ariabuena e Jacoisyeah, in un’edizione che si è trasformata in una vera e propria dichiarazione d’amore per la musica dal vivo.

Tanta Robba Festival è reso possibile grazie a una rete di collaborazioni: in primis, il Comune di Cremona; l’Associazione Industriali di Cremona, che quest’anno ha scelto di sostenere la manifestazione nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni dalla fondazione, ospitando anche la conferenza stampa di presentazione.

A loro si affiancano fin dagli esordi Wonder Spa, Eurotecno, Acid Studio; e poi Gruppo Carmeli, RDD Servizi e Make It Perfect, “partner fondamentali nel rendere tutto questo possibile insieme al meraviglioso gruppo di volontari che ogni anno aumenta sempre di più e senza il quale nulla esisterebbe”.

© Riproduzione riservata