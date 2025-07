Una commemorazione particolarmente sentita, quella per l’anniversario del bombardamento di Porta Milano del 10 luglio 1944, celebrata questa mattina in via San Francesco d’Assisi, di fronte al monumento che ricorda i ferrovieri caduti. Fu una strage di civili, una triste anticipazione di quanto sta purtroppo avvenendo ancora oggi nelle tante guerre sparse per il mondo, dall’Ucraina a Gaza, passando da conflitti dimenticati come quelli del Sudan.

Dopo il ricordo di don Paolo Arienti, sono intervenuti il sindaco Andrea Virgilio, il consigliere previnciale Eugenio Vailati, il presidente del Dopolavoro Ferroviario, Graziano Badolato, il presidente dell’Anpi Giancarlo Corada. Tocante la lettura della poesia in dialetto scritta nel 1985 da un ferroviere, Mario Ghidotti e letta da Alvaro Ferlenghi che rievoca e fa rivivere quei drammatici momenti di una assoluta mattinata estiva quando dall’alto piovvero più di 50 bombe, di medio e di grosso calibro.

L’obiettivo erano la stazione e lo scalo ferroviario, in realtà colpiti in misura minore di quanto non lo furono le zone circostanti, il cimitero e la zona tra la Cremonella e la via S. Francesco d’Assisi: alla fine furono 119 le vittime, tra cui più di 20 ferrovieri, 82 i feriti.

