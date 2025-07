Ancora uno sfregio all’ambiente, ancora inciviltà, con la scoperta di una discarica abusiva durante una passeggiata sull’argine che dalla Capannina arriva all’abitato del Bosco Ex Parmigiano. A denunciarlo è Monica, lettrice di Cremonaoggi, che si è trovata davanti l’ennesima scena di degrado. “Parlare di ambiente oggi va molto di moda”, scrive Monica, “ci si riempie la bocca di paroloni e si invocano i massimi sistemi. Giusto preoccuparsi, abbiamo un unico pianeta e per adesso non esiste un piano B.

Ma c’è un ma…. Troppo facile teorizzare, troppo facile pensare che tocchi sempre agli altri. Il rispetto per l’ambiente parte da noi”.

“Siamo nel pieno del parco sovracomunale del Po e del Morbasco“, spiega Monica: “una zona verde sottoposta a tutela che costituisce una realtà naturalistica importante, sia dal punto di vista delle essenze arboree spontanee che della fauna che la popola, ma anche per i cittadini che la frequentano per salutari passeggiate. Proprio alcuni ‘cittadini’ hanno ripetutamente sfregiato un ambiente che hanno usato per i loro comodi e senza alcun riguardo per l’inquinamento che stanno provocando.

E’ necessario osservare che un tale scempio non si realizza in una volta, ma si sa che quando qualcuno comincia a buttare immondizia quasi certamente sarà seguito da altri, e il risultato è quello che vediamo. La prima reazione indignata è quella di invocare l’intervento del Comune per ripulire, cosa che mi auguro avverrà quanto prima; tuttavia sarebbe giusto riservare il moto di indignazione verso chi non sa cosa vuol dire il rispetto dell’ambiente, degli animali e dei suoi simili“.

