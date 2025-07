Cresce il successo dei Giovedì d’Estate, la manifestazione promossa da Botteghe del Centro e Confcommercio Provincia di Cremona, che anima il centro storico di Cremona con eventi, musica, cultura e shopping serale.

La serata di ieri, secondo i dati rilevati dall’Osservatorio Urban Data di Confcommercio, ha registrato 8.353 presenze nell’area del Distretto Urbano del Commercio, segnando un incremento di circa mille visitatori rispetto alla settimana precedente.

Rispetto alla serata danzante del 26 giugno, che aveva registrato 4.559 presenze, il Giovedì d’Estate del 3 luglio ha visto una crescita significativa, salendo a 7.376 visitatori, pari a un incremento del 62%. Anche rispetto al 3 luglio, la serata del 10 luglio ha registrato un ulteriore incremento, raggiungendo 8.353 visitatori, con una crescita del 13,2% rispetto alla settimana precedente.

Un dato particolarmente significativo riguarda la durata della permanenza: il 46,5% dei presenti si è trattenuto in centro tra 1 e 2 ore, mentre un ulteriore 25,4% ha prolungato la propria visita fino a 4 ore. Il picco di affluenza è stato raggiunto alle ore 21, momento in cui si trovava in centro il 38,3% del totale dei visitatori, pari a oltre 3.200 persone.

“Non solo la manifestazione si conferma un appuntamento consolidato, ma mostra una crescita importante anche sul fronte delle presenze provinciali e regionali, segno che la formula poliedrica e ricca di proposte diverse piace sempre di più” sottolinea Eugenio Marchesi, Presidente delle Botteghe del Centro.

Infatti, se la maggioranza dei visitatori (62%) proviene da Cremona, è in aumento la quota di pubblico dalla provincia (19%), con arrivi significativi da Castelverde, Persico Dosimo, Gadesco e Stagno Lombardo.

Da segnalare anche l’afflusso da altre province lombarde(6%) e nazionali (6%), con presenze da Piacenza, Parma, Torino.

I Giovedì, anche in questo secondo appuntamento, hanno offerto un diversivo ai turisti stranieri presenti in città, che hanno rappresentato il 3% dei visitatori, provenienti soprattutto da Svizzera, Stati Uniti e Francia.

Anche sul fronte commerciale si registrano buone performance.

Marco Stanga, Vicepresidente di Confcommercio e commerciante nel centro città, evidenzia come l’incremento delle presenze si stia traducendo in un impatto positivo sui negozi: “Le attività stanno lavorando bene: la gente non si limita a passeggiare, ma entra nei negozi e acquista. È un segnale concreto della vitalità che questa manifestazione porta al centro storico”.

Con una proposta sempre più variegata e la capacità di attrarre non solo i cittadini ma anche il pubblico dai territori limitrofi e da fuori regione, i Giovedì d’Estate si confermano uno degli eventi di punta dell’estate cremonese, a sostegno del tessuto commerciale e turistico della città.

