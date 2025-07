La stagione 2025-2026 della Cremonese è ufficialmente iniziata. Oggi (lunedì 14 luglio) è il grande giorno del raduno al centro sportivo Arvedi. Il primo ad arrivare è stato il nuovo allenatore Davide Nicola, che nelle scorse ore aveva già comunque visitato il quartier generale della Cremo.

Il tecnico si è presentato per l’esattezza alle 8:43. Appena varcato il cancello del centro sportivo, Nicola ha avuto modo di incrociare Daniel Ciofani, il difensore Francesco Folino e il tecnico della Primavera Elia Pavesi, con i quali si è fermato a parlare per qualche minuto. Il mister grigiorosso ha salutato ovviamente anche tutto il resto delle persone presenti al momento del suo arrivo.

Questa mattina lo stesso Nicola, oltre a tutti i giocatori, saranno impegnati in test e visite mediche. L’allenatore ha dato appuntamento a tutti i 30 convocati alle ore 17:30 di oggi pomeriggio, per poter poi scendere in campo alle ore 18 per il primo allenamento della nuova stagione. Nicola, tra l’altro, questa mattina alle ore 11:30 verrà presentato ufficialmente in conferenza stampa. Pochi minuti dopo l’arrivo di mister Nicola, sono arrivati al centro Arvedi anche i componenti dello staff del tecnico.

M.M.

