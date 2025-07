La notte tra il 18 ed il 19 luglio i carabinieri di Cremona hanno effettuato un nuovo servizio coordinato di vigilanza sul territorio provinciale con l’impiego di 21 pattuglie e 63 militari, anche in abiti civili. Obiettivo del servizio: la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica con particolare attenzione al contrasto alla guida in stato di alterazione, alla vendita di stupefacenti e al controllo degli esercizi pubblici per contrastare la vendita di alcolici ai minori. Dalle 22 alle 4 del mattino i controlli straordinari hanno interessato le principali vie di comunicazione, le zone della movida, le piazze e i luoghi di aggregazione. Nel complesso sono state identificate 448 persone, diverse delle quali già con precedenti di polizia a carico, e condotte verifiche su 193 veicoli. Quattro le persone denunciate, due segnalate alla Prefettura, sei le patenti ritirate.

E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 25 anni. Sottoposto al test dell’etilometro, aveva un tasso di 1,10 g/l. Per lui, denuncia all’autorità giudiziaria e il ritiro della patente. Un altro automobilista, un 48enne, è stato fermato in via Mantova e il controllo con etilometro ha rilevato un valore di poco superiore a 0,60 g/l. Per lui il ritiro della patente e la sanzione amministrativa. Durante i controlli, una donna di 24 anni è stata fermata intorno alle 2.30 e trovata in possesso di 4,5 grammi di hashish, motivo per il quale è stata segnalata come assuntrice alla Prefettura. Inoltre i controlli nelle varie aree della città hanno consentito ai militari di individuare in via Borroni un’auto rubata e quattro auto prive di copertura assicurativa. Le quattro auto sprovviste di assicurazione sono state rimosse con carri attrezzi ed i proprietari dei veicoli, non rintracciati sul momento, saranno sanzionati. Invece, l’auto risultata rubata nel marzo scorso in provincia di Lodi è stata restituita al proprietario.

