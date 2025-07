Maxi controlli, nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 luglio, da parte della polizia di Stato di Cremona, che ha messo in atto un importante dispositivo mirato alla sicurezza degli automobilisti per contrastare tutti quei comportamenti pericolosi alla guida, dipendenti soprattutto dall’abuso di alcol e droghe.

Il servizio, coordinato dal dirigente della sezione della Stradale Ettore Guidone, ha visto coinvolte 5 pattuglie (3 di Cremona e 2 di Mantova). Presente sul posto anche il medico capo della Questura di Cremona con un apposito ufficio mobile dotato di specifica strumentazione per rilevare l’assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti.



Nel corso della notte sono stati effettuati controlli a tappeto lungo le principali direttrici della città di Cremona: diversi i posti di controllo, tra cui in via Eridano all’intersezione con viale Po. In totale sono stati controllati 58 conducenti. Di questi, 7 (5 uomini e 2 donne) sono risultati positivi all’alcol test. In 4 sono stati trovati con un tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l e sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Altri 3, invece, sono stati trovati con un tasso alcolemico sopra lo 0,5 g/l e anche loro sono finiti nei guai con una denuncia penale.

Sette le patenti ritirate nel corso della notte: tutti automobilisti residenti a Cremona, ad eccezione di una persona residente a Reggio Emilia. Cinque conducenti sono stati poi sottoposti dal medico della polizia al tampone salivare per verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti: tutti sono risultati negativi.

