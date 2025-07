Una perturbazione atlantica porta in questo lunedì di inizio luglio rovesci e temporali sull’Italia, prima al Nord e poi su Centro e Sud. Anche a Cremona previsto maltempo con le temperature che oscilleranno tra i 17 e il 23 gradi, decisamente più basse della media stagionale.



Per la giornata di lunedì 28 luglio, è stata valutata un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico in 12 regioni.

Al Nord, l’allerta riguarda parte di Lombardia e Liguria. Al Centro, interessa Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche e Molise. Al Sud, l’allerta è stata diramata per Campania e Puglia. Attenzione anche alle grandinate.

Martedì dovrebbe tornare a splendere il sole.

