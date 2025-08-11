Il Consiglio di amministrazione di Padania Acque ha recentemente aggiornato il Codice Etico nell’ambito della revisione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, per affrontare al meglio le sfide contemporanee in tema di integrità e responsabilità sociale.

Questo documento rappresenta un punto fondamentale della Società, esprimendo i princìpi che guidano l’impegno quotidiano verso la comunità, l’ambiente e gli stakeholder.

Il Codice Etico orienta le decisioni strategiche e le operazioni aziendali, promovendo una cultura di legalità basata sulla trasparenza e la correttezza nella gestione del Servizio Idrico Integrato e nelle relazioni con dipendenti, pubbliche amministrazioni, fornitori e utenti.

“La governance di Padania Acque è fortemente convinta dell’importanza di promuovere valori etici di lealtà, onestà, competenza e trasparenza, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale“, ha dichiarato il presidente Cristian Chizzoli.

L’amministratore delegato Alessandro Lanfranchi ha aggiunto: “Il rinnovato Codice Etico rafforza i princìpi della Società in tema di anticorruzione, tutela dei diritti umani, inclusione e rispetto dell’ambiente, stabilendo linee guida chiare per il comportamento di dipendenti, collaboratori e partner commerciali, in un’ottica di sostenibilità”.

Con questa iniziativa, Padania Acque si impegna a confermarsi come un punto di riferimento nel panorama imprenditoriale pubblico, fondato su integrità, responsabilità e rispetto delle regole.

© Riproduzione riservata