Presentate nell’odierna mattinata dall’assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, tutte le misure attualmente attive messe in campo dalla Regione Lombardia per supportare il mondo produttivo ed economico. Si tratta di una strategia continuativa, pensata per sostenere le imprese del territorio attraverso incentivi, opportunità e strumenti mirati a favorire gli investimenti e la competitività del tessuto economico-produttivo lombardo. Tutte le misure attualmente disponibili sono consultabili sul sito ufficiale.

“Regione è alleata delle imprese, il nostro obiettivo è accompagnare il loro sviluppo affinché il sistema lombardo confermi e rafforzi i propri primati socioeconomici a livello nazionale ed europeo. Siamo il primo territorio manifatturiero d’Europa e vogliamo continuare ad esserlo, pur in un contesto internazionale difficile caratterizzato da incertezze geopolitiche” – spiega l’assessore Guidesi – Il nostro ruolo è agevolare il più possibile le aziende di tutti i settori, soprattutto le micro e piccole medie imprese, creando le condizioni affinché possano raggiungere i loro obiettivi nel più breve tempo possibile”.

Nello specifico, all’interno del pacchetto di iniziative figura il bando “Nuova impresa 2025”, recentemente rifinanziato con risorse regionali, che ha l’obiettivo di sostenere l’avvio di nuove aziende e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita Iva individuale, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.

A questo si aggiunge la misura “Nuova Impresa per i piccoli Comuni e le Frazioni”: disposti contributi a fondo perduto per favorire l’apertura di negozi di generi alimentari e di prima necessità nei piccoli Comuni e nelle frazioni, laddove ne siano sprovvisti. Il contributo non potrà superare il limite massimo di 40mila Euro e i progetti dovranno prevedere un investimento minimo di 3mila Euro. Può essere ammessa al contributo una sola domanda per ciascun piccolo Comune e per ciascuna frazione, sprovvisti da almeno sei mesi di attività di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e generi di prima necessità

Sono attivi anche il “Microcredito per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi” per sostenere gli investimenti delle aziende e “Lombardia Venture” nato per agevolare l’accesso al capitale di rischio da parte delle imprese innovative lombarde, in particolare startup e scaleup, per favorire lo sviluppo di tecnologie critiche.

Per quanto riguarda le startup, Regione promuove concorsi che valorizzano le progettualità e agevolano l’incontro con potenziali investitori: si affiancano al “Start Cup Lombardia“, due competizioni di settore come “Chimica verde Lombardia” ed “Edilizia sostenibile e sicura“.

Per il consolidamento e il rafforzamento delle aziende, sono state proposte diverse iniziative, come “Quota Lombardia” che sostiene le piccole e medie imprese che hanno intrapreso o stanno per intraprendere un percorso di patrimonializzazione attraverso sistemi multilaterali di negoziazione.

Si offrono anche strumenti come la “Linea Sviluppo aziendale” per supportare i piani di ampliamento e ammodernamento produttivo e quella per le “Imprese efficienti” che mira a favorire investimenti per l’efficientamento energetico delle imprese, tramite l’adeguamento o il rinnovo degli impianti produttivi, anche con l’uso di energie rinnovabili, al fine di ridurre l’impatto ambientale, i consumi energetici e le emissioni di gas serra. Sempre in tema di fondi comunitari troviamo il “Basket Bond Lombardia” per agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese.

Finanziati con risorse europee anche gli strumenti che aiutano le imprese lombarde a conquistare mercati esteri o a consolidare la propria presenza sugli scenari globali: dalla misura “Verso Nuovi Mercati” che supporta i piani di internazionalizzazione ai “Contributi per la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese in forma aggregata” che prevede contributi a fondo perduto per le Mpmi che intendono sviluppare e consolidare la propria posizione sul mercato internazionale tramite la partecipazione in forma aggregata a manifestazioni fieristiche di livello internazionale; infine si Regione mette a disposizione finanziamenti per la “Partecipazione alle fiere internazionali in Lombardia“.

A sostegno delle aziende in difficoltà temporanea, che affrontano un processo di ristrutturazione e necessitano di risorse per la fase di rilancio, è attiva l’iniziativa “Re-Impresa“. Esiste inoltre “Opportunity Lombardia“, una manifestazione di interesse finalizzata a mappare le tipologie di aree e immobili potenzialmente rilevanti per l’attrazione di investitori.

Altra azione, sulla quale l’assessore Guidesi si sta concentrando, è la valorizzazione delle filiere. In questo caso vengono messi a disposizione gli strumenti “Credito Adesso Lombardia Factoring“, “Competenze per lo sviluppo” in cui le Pmi lombarde accomunate da tematiche di filiera possono aggregarsi e presentare dei progetti per la formazione dei propri dipendenti, “Rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali” e una “Manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento stesso delle filiere“.

Queste misure a favore delle filiere si integrano con la novità del 2025, ovvero le “Zone di Innovazione e di Sviluppo” (Zis) con cui Regione intende sviluppare il potenziale ancora inespresso del tessuto produttivo lombardo. Si tratta di un nuovo modello di politica industriale a sostegno delle aggregazioni di soggetti pubblici e privati che condividano una vocazione produttiva ed economica ben definita.

L’obiettivo è favorire la cultura dell’innovazione, potenziare i flussi di conoscenza tra università, centri di ricerca, imprese e mercati, rafforzare la competitività dei territori, costruire nuove traiettorie di sviluppo e attrarre investimenti. In questo senso prosegue il tour nelle province del governatore Attilio Fontana e dell’assessore Guidesi per presentare l’iniziativa.

© Riproduzione riservata