I Carabinieri di Crema hanno identificato un ragazzo di 20 anni, con precedenti di polizia a carico e senza fissa dimora, trovato con delle armi in proprio possesso rubate da un’abitazione.

La vicenda è accaduta questa notte, alle 4, quando un equipaggio della Radiomobile è stato inviato dalla Centrale Operativa nella stazione ferroviaria di Crema in quanto era stata segnalata la presenza di una persona che bivaccava sulla banchina dei binari.

Giunti sul posto i militari hanno individuato la persona segnalata che dormiva, procedendo alla sua identificazione e, a seguito di perquisizione, nascosta tra le coperte ha trovato una borsa porta fucili, con all’interno un fucile e due pistole riproduzioni armi da softair, nonché due pugnali con relative custodie.

L’uomo è stato condotto in caserma a Crema dove, dopo i vari accertamenti, i carabinieri hanno scoperto la provenienza del materiale, rubato all’interno di un’abitazione. La refurtiva recuperata è stata quindi riconosciuta dal denunciante e restituita.

Al termine delle formalità il 20enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona per furto aggravato e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, nonché si è proceduto alla notifica dell’ordine di allontanamento per 48 ore da quell’area.

