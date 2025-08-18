Avviato il nuovo progetto “Its University” tra Its Academy, da sempre impegnata a formare profili tecnici altamente specializzati in collaborazione con le imprese del territorio, e Universitas Mercatum, ateneo d’eccellenza nella didattica digitale e vicino al tessuto imprenditoriale italiano.

Grazie all’istituzione di percorsi formativi integrativi appositamente pensati per gli studenti frequentanti il primo e secondo anno degli Its, sarà offerta la possibilità di raggiungere fino a 120 crediti formativi necessari per l’iscrizione al terzo anno dei corsi universitari di Unimercatorum, coerentemente con il percorso formativo svolto. Tutte le attività formative co-progettate nel quadro di “Its University” saranno erogate tramite la piattaforma di didattica digitale dell’Ateneo.

Grazie a questo accordo, gli studenti degli Its avranno la possibilità di proseguire i propri studi in ambito universitario, beneficiando di un riconoscimento concreto delle competenze già acquisite nei bienni Its. Una collaborazione che rappresenta un passo importante per gli studenti Its Academy: un percorso formativo completo, dinamico e realmente spendibile nel mondo del lavoro.

Tra i vantaggi per gli studenti: un’accesso facilitato ai corsi di laurea; una valutazione e riconoscimento dei Cfu per attività formative svolte negli Its; percorsi blended e online, compatibili con il lavoro e maggiori opportunità di crescita professionale e accademica.

I corsi attualmente attivi sono: Gastronomia, Ospitalità e Territori; Comunicazione e Multimedialità; Ingegneria Gestionale; Ingegneria Informatica; Gestione d’Impresa e Design del Prodotto e della Moda.

Con questa nuova alleanza, Its Academy e Universitas Mercatorum si impegnano a confermarsi protagonisti nella costruzione di un ecosistema formativo innovativo, in grado di rispondere con prontezza alle trasformazioni del mondo del lavoro.

