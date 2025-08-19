Questa mattina, intorno alle 10.30, un uomo di 79 anni è stato soccorso in Via Cesare Battisti dopo essere caduto, da fermo, mentre era in sella alla sua bicicletta. Subito sono scattati i soccorsi e sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Verde oltre all’automedica del 118. Le condizioni dell’anziano sono apparse serie ed è stato disposto il trasferimento in ospedale dove è giunto in codice rosso.

Vista la dinamica, l’uomo potrebbe avere avuto un malore; gli accertamenti sono tuttora in corso.

© Riproduzione riservata