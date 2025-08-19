Sono 207 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, diffuse questa mattina e disponibili anche sul sito.

Il Centro per l’Impiego di Cremona segnala 100 posizioni aperte in diversi settori. In primo piano, numerose le richieste nel comparto sanitario e socio-assistenziale, con offerte per Oss e Asa. Elevata anche la domanda per figure di ufficio e non mancano anche offerte per il comparto della manutenzione e informatico: operai di produzione, tecnici informatici e sviluppatori.

Nel territorio cremasco si registrano, invece, 66 offerte, in gran parte rivolte ad assistenza famigliare, Oss e Asa, ma anche a magazzinieri, tecnici manutentori e addetti alle pulizie.

A Casalmaggiore si segnalano 18 posizioni aperte, soprattutto per figure del mondo della ristorazione, come camerieri e baristi. Ma non mancano anche richieste per operai addetti all’imballaggio e magazzinieri. Il Centro per l’Impiego di Soresina propone 23 offerte, in particolare per addetti alla produzione alimentare e all’assistenza sanitaria.

Infine, si ricorda che sono ancora disponibili i percorsi formativi gratuiti finanziati dal Programma GOL: numerosi corsi per chi ha bisogno di riqualificarsi e acquisire nuove competenze da spendere per trovare lavoro.

