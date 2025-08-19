Ultime News

19 Ago 2025 Trentaduenne evade dai domiciliari
Avviata ricerca internazionale
19 Ago 2025 Olimpiadi Milano-Cortina: pressing
dell'opposizione su Sindaco e Giunta
19 Ago 2025 Lavoro, 207 opportunità
nei CPI questa settimana
19 Ago 2025 Medici di famiglia: fine
attività per Roberto Pilo
19 Ago 2025 Cambio in ATS: Ilaria Marzi
nuovo direttore Sociosanitario
Dal 29 agosto 2025, il dottor Roberto Pilo terminerà la propria attività di Medico di Famiglia convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale nell’ambito territoriale di Cremona Centro. Il suo ultimo giorno di lavoro sarà il 28 agosto 2025.

Si invitano gli assistiti ad effettuare una nuova scelta tra i Medici di Famiglia con disponibilità operanti nell’ambito territoriale di Cremona Centro attraverso le modalità sotto riportate:

  • Di persona agli sportelli dell’Ufficio Scelta/Revoca nell’edificio B (entrando dalla sbarra prima palazzina a sinistra) in Via San Sebastiano 14 a Cremona. Aperto lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 e martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
  • Per email, scrivendo a assintegrativa.cremona@asst-cremona.it, indicando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, un recapito e-mail e un numero di telefono. Precisare anche nome e cognome del medico scelto in via preferenziale e allegare una copia del documento d’identità e della tessera sanitaria.
  • Presso qualsiasi farmacia del territorio di Ats Val Padana.
  • Online, collegandosi tramite Spid o Cie al sito di Regione Lombardia.

