Medici di famiglia: fine
attività per Roberto Pilo
Dal 29 agosto 2025, il dottor Roberto Pilo terminerà la propria attività di Medico di Famiglia convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale nell’ambito territoriale di Cremona Centro. Il suo ultimo giorno di lavoro sarà il 28 agosto 2025.
Si invitano gli assistiti ad effettuare una nuova scelta tra i Medici di Famiglia con disponibilità operanti nell’ambito territoriale di Cremona Centro attraverso le modalità sotto riportate:
- Di persona agli sportelli dell’Ufficio Scelta/Revoca nell’edificio B (entrando dalla sbarra prima palazzina a sinistra) in Via San Sebastiano 14 a Cremona. Aperto lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 e martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
- Per email, scrivendo a assintegrativa.cremona@asst-cremona.it, indicando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, un recapito e-mail e un numero di telefono. Precisare anche nome e cognome del medico scelto in via preferenziale e allegare una copia del documento d’identità e della tessera sanitaria.
- Presso qualsiasi farmacia del territorio di Ats Val Padana.
- Online, collegandosi tramite Spid o Cie al sito di Regione Lombardia.
