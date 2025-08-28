Ultime News

28 Ago 2025 Maltempo, l'impianto non basta: ancora
allagato il sottopasso di via Monviso
28 Ago 2025 Temporali, allerta arancione:
attenzione anche nel cremonese
28 Ago 2025 Film girato a Caorso sbarca a Venezia,
ma George Clooney non si presenta
28 Ago 2025 Un "piccolo Borgo Castello": il
plastico del cremonese Bellagamba
28 Ago 2025 Nicola: "Sassuolo? Una verifica"
E su Vardy: "Penso solo alla gara"
Cinema

Film girato a Caorso sbarca a Venezia,
ma George Clooney non si presenta

Un'immagine dal set di Caorso

Doveva essere il giorno di George Clooney, a Venezia per presentare il film girato in parte anche a Caorso, ‘Jay Kelly’ di Noah Baumbach. E invece l’attore americano non si è presentato alla conferenza stampa perchè ammalato. “E’ molto dispiaciuto perchè ha una sinusite molto forte ma sarà sul red carpet” dice il regista che aggiunge “Anche lo star system si ammala”. Era stato un set blindato, blindatissimo, quello in scena a Caorso nel maggio 2024 .

Il paese della bassa piacentina si era trasformato in location del nuovo film Netflix con protagonisti George Clooney e Adam Sandler. Anche loro a Caorso. Con tanto di scompiglio annesso tra i residenti, naturalmente. Impossibile avvicinarsi, accesso negato a tutti, giornalisti -curiosi e bambini compresi. Non entra nessuno, e alle comparse locali sono state richieste bocche cucite e divieto assoluto di diffondere foto (con rischio di sanzioni se individuati). fband

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...