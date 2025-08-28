Doveva essere il giorno di George Clooney, a Venezia per presentare il film girato in parte anche a Caorso, ‘Jay Kelly’ di Noah Baumbach. E invece l’attore americano non si è presentato alla conferenza stampa perchè ammalato. “E’ molto dispiaciuto perchè ha una sinusite molto forte ma sarà sul red carpet” dice il regista che aggiunge “Anche lo star system si ammala”. Era stato un set blindato, blindatissimo, quello in scena a Caorso nel maggio 2024 .

Il paese della bassa piacentina si era trasformato in location del nuovo film Netflix con protagonisti George Clooney e Adam Sandler. Anche loro a Caorso. Con tanto di scompiglio annesso tra i residenti, naturalmente. Impossibile avvicinarsi, accesso negato a tutti, giornalisti -curiosi e bambini compresi. Non entra nessuno, e alle comparse locali sono state richieste bocche cucite e divieto assoluto di diffondere foto (con rischio di sanzioni se individuati). fband

