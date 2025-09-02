Ci sarà un supertecnico in Comune Cremona che dovrà occuparsi dell’allontanamento dei piccioni in centro, un entomologo, ma non solo.

E’ stato l’assessore Simona Pasquali ad annunciarlo :”La figura specialistica è uno studioso di questi animali che creano problemi, quindi oltre ai piccioni anche i topi. Per quanto riguarda i piccioni, che stiamo cercando di contenere con il mangime sterilizzante, verranno studiate le colonie, quindi dove dormono, dove si nutrono e come si spostano, così da poter intervenire meglio con misure integrate trasversali perché continueremo col mangime sterilizzante, ma si potranno individuare i luoghi dove preferiscono andare a ripararsi e quindi valutare, se nel caso non fossero beni pubblici ma privati, anche di intervenire attraverso il privato”. I piccioni vengono attirati soprattutto nel centro storico dall’acqua e dal cibo che trovano, quindi “è assolutamente importante non dare da mangiare ai piccioni” – ha puntualizzato Simona Pasquali .

Da anni è stata avviata anche una campagna di sterilizzazione che ha dato dei risultati. Quando abbiamo stabilito questo primo intervento, che ormai dura da tre anni, di mangime sterilizzante, si era considerato che i piccioni, le colonie di piccioni nel centro storico, contassero circa mille esemplari. “Se ne sono rivisti, diciamo il 30 per cento in meno, quindi adesso dovrebbero essere 700”. Ora si sta lavorando per avere un piano comunale su piccioni e topi: “ Abbiamo pensato a questo piano comunale, esiste un piano regionale, i comuni possono poi in autonomia fare dei piani. Noi vorremmo fare un piano di contenimento e di studio. Proprio per quanto riguarda i topi è necessario fare un’attività di monitoraggio e di verifica e quindi anche qua un piano che possa contenere e deratizzare soprattutto nelle zone più abitate, più antropiche”.

