A2A ha comunicato che al termovalorizzatore di Cremona sono in corso interventi di miglioramento della sezione fumi e della caldaia, oltre all’installazione di una nuova turbina a vapore che consentirà di aumentare l’efficienza energetica e il contributo al teleriscaldamento cittadino.

Nell’ambito di questi lavori sono previste operazioni tecniche di soffiatura dei nuovi condotti di scambio termico. Si tratta di attività indispensabili per la sicurezza e il corretto funzionamento dell’impianto, realizzate esclusivamente con vapore acqueo prodotto da acqua ultra pura e gas naturale. In questa fase non viene effettuata alcuna combustione di rifiuti.

Le operazioni hanno le seguenti caratteristiche:

* durata: circa 3 minuti per ogni intervento;

* frequenza: due volte al giorno, indicativamente verso le ore 12:30 e le ore 18:00;

* manifestazioni esterne: emissioni di vapore che possono essere percepite visivamente e, in parte, acusticamente.

Le attività programmate proseguiranno anche nella giornata di giovedì 4 settembre, secondo le modalità sopra descritte per circa una settimana esclusi i giorni festivi. Non vi sono rischi per la salute né per l’ambiente, scrive il comune di Cremona in una nota stampa.

Per il futuro, il Comune di Cremona ha concordato con A2A di definire un protocollo condiviso che garantisca una comunicazione puntuale ai cittadini, con adeguato preavviso e con informazioni tecniche chiare in caso di operazioni che possano avere manifestazioni percepibili all’esterno dell’impianto.

