Cartellini e prezzi stracciati, capi scontatissimi e stand, per chiudere in bellezza l’estate dei saldi 2025.

All’ombra del Torrazzo come ormai da tradizione è tornato “Lo Sbaracco“, iniziativa organizzata dalle Botteghe del Centro e Confcommercio, in collaborazione con il Comune e il Distretto Urbano del Commercio.

Le vie del centro di centro di Cremona, sin dalle prime ore della mattinata di sabato, sono diventate un vero e proprio mercato a cielo aperto, con la possibilità per i commercianti di poter esporre la propria merce anche all’esterno del negozio.

Un weekend quindi all’insegna dello shopping a prezzi ribassati e ribassatissimi: tra via Solferino e via Mercatello, in tanti i cremonesi, i visitatori come anche i curiosi alla ricerca dell’occasione di fine stagione.

Non solo acquirenti: se i saldi infatti a Cremona non hanno regalato grandi soddisfazioni, con dati di affluenza più bassi rispetto al passato, i commercianti si dicono fiduciosi. “Lo Sbaracco” prosegue per tutta il fine settimana, con chiusura nella serata di domenica 7 settembre.

Andrea Colla

