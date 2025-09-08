I Carabinieri di Crema hanno individuato e denunciato il presunto autore dell’accoltellamento, andato in scena sabato pomeriggio in un parcheggio del centro commerciale di via De Gasperi ai danni di un 30enne.

I militari della Stazione e dell’Aliquota Operativa di Crema, al termine di una prima attività di indagine, hanno infatti denunciato un uomo, maggiorenne, ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate. Ad essere denunciato è stato però anche la vittima, per porto di oggetti atti ad offendere.

I fatti risalgono al pomeriggio di sabato, poco dopo le ore 13.00, quando è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri e del personale sanitario perché un 30enne era rimasto ferito durante una violenta colluttazione; l’uomo è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Crema ma, vista la gravità del fatto, i sanitari hanno richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso che, arrivato da Milano, ha spostato il ferito al San Matteo di Pavia. Il giovane è stato ricoverato, cosciente e non in pericolo di vita, per la riduzione della della ferita al cavo ascellare, con perdita di sangue.

Sul posto nel frattempo, sono arrivati anche gli uomini dell’Arma con le pattuglie della Stazione, della Radiomobile e dell’Aliquota Operativa di Crema: secondo le prime ricostruzioni effettuate, il soggetto sarebbe stato colpito all’emitorace sinistro con una coltellata, a seguito di una violenta colluttazione avuta con un altro uomo.

Dopo aver identificato e sentito i testimoni, i militari sono riusciti a ricostruire il corso degli eventi: nel parcheggio si sarebbe verificata una zuffa tra due persone, sorta per motivi che non sono ancora stati chiariti con precisione e che saranno oggetto di approfondimenti investigativi.

I due si sarebbero incontrati all’esterno dei negozi, forse casualmente, e, per risentimenti o rancori accumulati nel tempo, dalle parole sarebbero passati ai fatti; si sarebbero colpiti con pugni e calci ed il 30enne avrebbe impugnato un manganello che aveva con sé.

Ad intervenire, in un secondo momento, alcuni dei presenti che erano riusciti a dividerli. L’altro soggetto era quindi scappato e, solo in quel momento, il 30enne aveva realizzato di avere riportato una ferita da taglio, accasciandosi al suolo.

In seguito, i Carabinieri di Crema hanno transennato la zona e hanno effettuato tutti i rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto, sequestrando il manganello, ritrovato in un’aiuola, mentre il coltello non è stato ancora ritrovato.

Intanto, altre pattuglie dell’Arma avevano iniziato a setacciare il territorio alla ricerca del presunto autore del ferimento, nel frattempo individuato, trovandolo dopo alcune ore.

Il presunto feritore è stato accompagnato presso la caserma di Crema dove è stato denunciato per lesioni personali aggravate, mentre il 30enne è stato denunciato per il porto del manganello.

