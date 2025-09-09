La promozione della liuteria e del saper fare liutaio passa anche attraverso i social. Cremona lo sa bene. E lo sa ancora meglio Davide Sora, liutaio di via Decia, che diffonde, mostra e trasmette le sue competenze attraverso YouTube: il suo canale da quasi 17mila iscritti è formato da una serie di video che Sora gira nella sua bottega cremonese nei diversi momenti di costruzione di un violino. Mostrando di fatto a tutti come si fa. E mostrando quanto è artigianale il lavoro che sta dietro lo strumento cremonese.

Nato e cresciuto a Cremona, si è diplomato alla Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona nel 1982. Ha cominciato l’attività professionale nel 1984 e nel 1986 ha aperto il suo laboratorio in via Decia 22 a Cremona, dove lavora tuttora insieme alla moglie, la liutaia Annamaria Menta.

Da sempre convinto che la crescita professionale si lega anche alla condivisione della conoscenza, nel corso degli anni ha perfezionato il suo stile e la tecnica sperimentando differenti approcci alla costruzione degli strumenti.

Sora è stato premiato in quattro edizioni della Triennale Internazionale di Cremona: nel 1991 medaglia d’argento per una viola, nel 2003 terzo premio per un violino, nel 2006 medaglia d’argento per il secondo premio nella categoria violino, nel 2015 terzo premio e premio speciale offerto dall’Associazione dei Liutai Artisti Polacchi per il violino con la migliore qualità acustica.

Dal 2023 ha iniziato una collaborazione con la fondazione Casa Stradivari nel ruolo di tutor per la masterclass di specializzazione dedicata ai diplomati della Scuola di liuteria di Cremona, occupandosi della costruzione dei violini. E ora è pronto a diventare un liutaio influencer.

