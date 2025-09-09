Ultime News

"L'Altra Storia d'Italia": incontro
con Rimondini a Casalmaggiore

Venerdì 12 settembre, alle 18, l’Auditorium Santa Croce di Casalmaggiore ospiterà un incontro promosso dall’Associazione Prysma di Cremona.

Relatore dell’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, sarà Lamberto Rimondini. A dialogare con lui, Arturo Ferrara, conduttore del canale YouTube Altrementi. Per l’occasione, il saggista, scrittore e ricercatore indipendente italiano parlerà del lavoro che ha portato alla stesura dei volumi de “L’Altra Storia d’Italia”, opere che ripercorrono tappe cruciali del nostro Paese, offrendo una prospettiva alternativa e spesso critica rispetto alla narrazione ufficiale. Le pubblicazioni sono stati pubblicate da Arianna Editrice.

“Rimondini – anticipano da Prysma – parlerà della vera storia d’Italia, riportando documenti desegretati e inediti, fonti ignorate dalla narrazione ufficiale e interviste, e analizzando gli eventi da un’altra ottica”.

