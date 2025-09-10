Ultime News

Video Pillole

A Napoli i Nas sequestrano prodotti cosmetici tossici e cancerogeni

NAPOLI (ITALPRESS) – Prodotti cosmetici tossici e cancerogeni sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Napoli, che hanno controllato un’attività di rivendita nell’area dei paesi vesuviani. Denunciato il titolare, ritenuto responsabile della diffusione sul mercato di prodotti contenenti sostanze vietate e pericolose per la salute pubblica. vbo/mca1
(Fonte video: Carabinieri)

