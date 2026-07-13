Cremonese: che le danze abbiano inizio, visite mediche anche per Gerli

Fabio Gerli sosterrà nella giornata di oggi (lunedì 13 luglio) le visite mediche per poi diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Cremonese. La trattativa per l’esperto regista del Modena è a tutti gli effetti in dirittura d’arrivo. Un colpo notevole da parte della dirigenza grigiorossa per rinforzare il reparto di centrocampo della squadra allenata da Marco Giampaolo, soprattutto tenendo conto del fatto che già è stato ufficializzato l’arrivo di Tommaso Berti dal Cesena per alzare il livello nella zona nevralgica del campo.

Non va dimenticato che sempre oggi effettuerà le visite mediche di rito anche il giovane difensore centrale mancino del Como Fellipe Jack, che subito dopo firmerà per la società grigiorossa. Ciò vuol dire che per il raduno e il conseguente primo allenamento della nuova stagione il tecnico Giampaolo avrà già a disposizione tre nuovi acquisti già arrivati dal mercato: Berti, oltre a Gerli e Fellipe Jack.

Quella odierna sarà la giornata che di fatto darà il via alle danze, con tutti i 26 convocati per la preseason impegnati nelle visite mediche, non solo al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, ma anche in altre strutture specializzate del territorio.

I primi dieci giorni di lavoro a Cremona, che inizieranno con il raduno di domani (martedì 14 luglio), serviranno a Giampaolo per valutare parecchi giovani rientrati da periodi di prestito. Per loro saranno giorni importanti, da sfruttare per mettersi in mostra e dimostrare di poter far parte della rosa che affronterà il prossimo campionato di Serie B.

Nella lista dei 26 convocati ci sono anche i nomi di elementi più esperti rientrati a Cremona, dopo aver trascorso in altri club la scorsa stagione, che nei prossimi giorni potrebbero partire trovando altre sistemazioni.

Giampaolo non ha convocato Thorsby e Sanabria, che saranno protagonisti del mercato in uscita in futuro, ma che ora si godranno qualche giorno di riposo dopo la recente esperienza al Mondiale in Nazionale, rispettivamente con Norvegia e Paraguay. Assente anche Baschirotto, altro giocatore destinato a partire verso un club di Serie A, ma al momento alle prese con un percorso riabilitativo post infortunio.

Da oggi il Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” tornerà ad animarsi, accogliendo giocatori e staff tecnico della Cremonese, pronta a iniziare una nuova stagione sportiva, che la vedrà partecipare al campionato di Serie B, con l’ambizione di essere competitiva, con un nuovo progetto che punta molto sulla valorizzazione dei giovani, soprattutto quelli cresciuti in casa nel proprio settore giovanile.

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