Cremonese, prima campanella: il Maestro è già in cattedra

Pronti, partenza, via. La stagione 2026/2027 della Cremonese inizia ufficialmente oggi. I cancelli del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” tornano ad aprirsi per giocatori e staff, nel primo atto del nuovo anno calcistico in preparazione al campionato di Serie B. La giornata odierna è interamente dedicata alle visite mediche di rito e ai primi test fisici, che porteranno domani al primo allenamento sul campo agli ordini di mister Marco Giampaolo. La società grigiorossa riparte con idee chiare, ambizione e la ferma volontà di recitare un ruolo da assoluta protagonista nel prossimo campionato cadetto, potendo contare sulla conferma del tecnico abruzzese in panchina.

Sono 26 i calciatori convocati, che stanno varcando i cancelli del centro sportivo in queste ore. Il gruppo unisce lo zoccolo duro della passata stagione a molti giovani rientrati dai prestiti che il mister valuterà attentamente in questi primi dieci giorni di lavoro all’ombra del Torrazzo. A seguire, partenza per il ritiro di Ronzone.

L’unica assenza forzata è quella del difensore Federico Baschirotto, che prosegue nel suo percorso riabilitativo, oltre ai nazionali Antonio Sanabria e Morten Thorsby, reduci dalle fatiche del Mondiale 2026. Per difensore, centrocampista e attaccante, restano spalancate le porte del calciomercato. Sarà invece già regolarmente in gruppo il nuovo acquisto a centrocampo Tommaso Berti.

Ma le notizie più calde di questa prima giornata di scuola arrivano inevitabilmente dai nuovi volti che il direttore sportivo Christian Botturi porterà al centro Arvedi. Oltre ai 26 convocati, sono attesi a Cremona in queste ore altri due colpi di mercato, pronti a rinforzare in modo netto l’organico a disposizione di Giampaolo. Il primo è Fellipe Jack, giovane e promettente difensore centrale mancino, in prestito dal Como e reduce dalla doppia esperienza in Serie B con Spezia e Catanzaro. L’italo-brasiliano è ormai pronto a legarsi ai colori grigiorossi ma deve prima superare le visite mediche. Insieme a lui è previsto l’arrivo di Fabio Gerli, vero e proprio colpo da novanta per la cabina di regia; l’ormai ex capitano del Modena è l’uomo scelto per dare geometrie, esperienza e intelligenza tattica al centrocampo.

Per entrambi la tabella di marcia è già tracciata, con test clinici di rito e firme sul contratto prima dell’ufficialità. L’obiettivo della dirigenza è chiarissimo: metterli a disposizione di mister Giampaolo già per il primo allenamento collettivo.

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