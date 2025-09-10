Ultime News

10 Set 2025 Due incidenti nel giro di un'ora
in A21: caselli chiusi e code
10 Set 2025 Cambio della guardia allo Spi
Cgil: Crotti succede a Palmieri
10 Set 2025 Campetto Telli, FI: "Continueremo
a dare voce ai cittadini"
10 Set 2025 Jamie Vardy si presenta: "Non vedo
l'ora di smentire gli scettici"
10 Set 2025 Vardy mania: dall'India
all'Inghilterra nel segno della 10
Video Pillole

Agrifood Magazine – 10/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Ue, tiene il commercio agroalimentare
– L’Italia rafforza i partenariati agricoli
– Spreco alimentare, l’Ue fissa obiettivi vincolanti entro il 2030
– Frutta e verdura tornano protagoniste sulle tavole degli italiani
mgg/gtr/col

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...