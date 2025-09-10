Ultime News

10 Set 2025 LIVE - La presentazione di Jamie
Vardy al Museo del Violino
10 Set 2025 Vardy mania: dall'India
all'Inghilterra nel segno della 10
10 Set 2025 Tre chili di cannabis pronti per
lo spaccio: due arresti in città
10 Set 2025 Polizia, grido d'allarme del SAP
"A Cremona situazione al collasso"
10 Set 2025 Zanacchi sul campetto Telli:
"Nessuno spreco di soldi pubblici"
“Bloquons tout”, Francia nel caos. Centinaia di fermi. Le immagini

PARIGI (ITALPRESS) – Le immagini delle proteste scoppiate in tutta la Francia dopo le dimissioni del premier Francois Bayrou. Secondo il ministero dell’Interno di Parigi, 171 fermi sono stati eseguiti solo nella capitale. La polizia ha schierato 80 mila agenti in tutto il territorio nazionale. Erano attesi circa 100 mila manifestanti, ma al momento, secondo i calcoli del ministero dell’Interno, se ne contano 29 mila.
