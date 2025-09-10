“Bloquons tout”, Francia nel caos. Centinaia di fermi. Le immagini





PARIGI (ITALPRESS) – Le immagini delle proteste scoppiate in tutta la Francia dopo le dimissioni del premier Francois Bayrou. Secondo il ministero dell’Interno di Parigi, 171 fermi sono stati eseguiti solo nella capitale. La polizia ha schierato 80 mila agenti in tutto il territorio nazionale. Erano attesi circa 100 mila manifestanti, ma al momento, secondo i calcoli del ministero dell’Interno, se ne contano 29 mila.

abr/mrv

