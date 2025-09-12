20 tavoli e 90 seggioline colorate, per un nuovo servizio verso i più piccoli.

Con il taglio del nastro e la presentazione alla cittadinanza, entra ufficialmente in funzione la nuova mensa di Sospiro, che sorge nel polo che già comprende la scuola elementare e la materna.

La nuova struttura, costata 550 mila euro, è stata finanziata per la maggior parte dai fondi del Pnrr con una partecipazione di spesa da parte dell’amministrazione per 110 mila euro.

I nuovi posti vanno quindi ad aggiungersi al refettorio già esistenze, a disposizione di circa 200 scolari e delle loro maestre.

A partecipare all’inaugurazione, insieme al Sindaco Fausto Ghisolfi in fascia tricolore, anche parte dei consiglieri e dei dipendenti comunali, alcune associazioni del paese e il presidente della Provincia di Cremona Roberto Mariani.

“Finalmente siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo – ha commentato il primo cittadino -. Il nuovo anno scolastico a Sospiro inizia con questa novità, tanto attesa: la nuova mensa al servizio del polo scolastico di Via 4 Novembre, che oltre alla scuola materna è anche idonea per la scuola primaria. Quindi finalmente riusciamo a dare degli spazi adatti e all’avanguardia per accogliere tutti i ragazzi alla mensa”.

Ad aprire la mattinata, un momento con protagonisti i bambini delle classi terza e quarta elementare. Un progetto sentito che guarda il futuro al servizio del territorio.

“Il polo scolastico di Sospiro – ha proseguito Ghisolfi – serve anche i Comuni di Cella Dati e di Derovere: questa apertura al territorio è fondamentale perché i ragazzi possano avere a disposizione degli spazi idonei. La presenza dei bambini, che portano il loro entusiasmo e l’energia, è una botta di vigore per tutti e questo ci va ben sperare per il futuro”.

