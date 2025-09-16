Ultime News

16 Set 2025 Incidente sulla via Mantova,
tre feriti e lunghe code
16 Set 2025 Torna "Vivere in Salute",
la medicina in diretta su CR1
16 Set 2025 Omaggio all’artista Sergio Tarquinio
per il suo centesimo compleanno
16 Set 2025 Giornata sensibilizzazione overdose,
incontro informativo il 18 settembre
16 Set 2025 Cremo: contro il Verona tanta
sofferenza, ma un punto d’oro
Cronaca

Torna "Vivere in Salute",
la medicina in diretta su CR1

Il dott. Claudio Ferlinghetti e il dott. Ambrogio Lombardini
Fill-1

Riparte martedì sera la stagione di approfondimento sulla medicina e sulla salute su CR1. Ospiti di questa sera di “Vivere in Salute”, in diretta sul canale 19 a partire dalle 21, il dottor Claudio Ferlinghetti (neurochirurgo)  il dott. Ambrogio Lombardini (chirurgo vertebrale, ortopedico e traumatologico).

Entrambi di servizio alla Clinica Figlie di San Camillo di Cremona: si parlerà di diagnosi e trattamento delle patologie della colonna vertebrale.

I telespettatori possono come sempre intervenire in diretta con gli specialisti in studio chiamando il numero  0372805619 e ponendo una domanda pertinente al tema. Ma anche mandando un messaggio whatsapp al 3386010112.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...