Cronaca
Torna "Vivere in Salute",
la medicina in diretta su CR1
Riparte martedì sera la stagione di approfondimento sulla medicina e sulla salute su CR1. Ospiti di questa sera di “Vivere in Salute”, in diretta sul canale 19 a partire dalle 21, il dottor Claudio Ferlinghetti (neurochirurgo) il dott. Ambrogio Lombardini (chirurgo vertebrale, ortopedico e traumatologico).
Entrambi di servizio alla Clinica Figlie di San Camillo di Cremona: si parlerà di diagnosi e trattamento delle patologie della colonna vertebrale.
I telespettatori possono come sempre intervenire in diretta con gli specialisti in studio chiamando il numero 0372805619 e ponendo una domanda pertinente al tema. Ma anche mandando un messaggio whatsapp al 3386010112.
© Riproduzione riservata