Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì, poco prima delle 16, in una ditta di Bagnolo Cremasco, in via Crema. L’azienda si occupa della lavorazione di metalli.

I Carabinieri della stazione di Bagnolo, intervenuti sul posto, hanno ricostruito quanto accaduto. Due dipendenti della ditta stavano lavorando per smontare un vetro, utilizzando una ventosa. Uno dei due si trovava sulla scala, mentre l’altro attendeva l’operazione per dare supporto. Il vetro è stato smontato dal dipendente sulla scala, che poi l’ha tenuto fermo con la ventosa. Il vetro però si è spezzato in due, colpendo l’altro dipendente.

L’uomo, un 42enne residente in provincia di Lodi, ha riportato alcune lesioni, fortunatamente non gravi. E’ stato comunque trasportato in codice giallo all’ospedale di Crema in ambulanza. Sul posto anche il personale di Ats Valpadana, competente per gli infortuni sul lavoro.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata