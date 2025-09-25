Nell’ambito del bando regionale per l’assegnazione di cofinanziamenti destinati alle dotazioni tecnico–strumentali e al rinnovo del parco veicoli per la Polizia locale, la Provincia di Cremona ha ottenuto importanti risorse per migliorare le attività di vigilanza e sicurezza sul territorio. Grazie alla deliberazione regionale n. 3049 del 16 settembre 2024 e alle successive deliberazioni presidenziali provinciali n. 12 del 29 gennaio 2025 e n. 85 del 25 giugno 2025, è stato approvato il progetto che prevede l’acquisto di un nuovo automezzo a basse emissioni inquinanti (un Dacia Duster) e di 29 fototrappole di ultima generazione.

L’investimento complessivo ammonta a 46.078,06 euro, di cui il 50% coperto da Regione Lombardia e il restante 50% a carico della Provincia di Cremona.

Il nuovo mezzo garantirà maggiore efficienza nei servizi di pattugliamento automontato, migliorando la sicurezza degli operatori e riducendo le emissioni inquinanti. Le fototrappole, invece, rappresentano un valido strumento per il monitoraggio delle aree sensibili, la prevenzione di fenomeni critici e la raccolta di immagini utili sia per la sicurezza urbana e stradale sia per attività di polizia giudiziaria. Particolare attenzione sarà dedicata al controllo della fauna selvatica, spesso causa di incidentalità in area extraurbana, e al monitoraggio della specie lupo, come richiesto da Regione Lombardia nell’ambito del progetto europeo Life Wolfalps EU, coordinato con ERSAF (Ente Regionale Servizi Agricoltura Foreste).

«Siamo soddisfatti di poter ampliare il parco mezzi della Polizia Provinciale con strumenti moderni e sostenibili – dichiarano il presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani, e la comandante Chiara Fusari –. Questo intervento ci consente di rafforzare la presenza sul territorio e di garantire maggiore sicurezza, con un’attenzione particolare anche alla tutela dell’ambiente e del patrimonio faunistico».

Anche nel 2025, come già avvenuto lo scorso anno, il sostegno di Regione Lombardia ha permesso alla Polizia Provinciale di Cremona di rinnovare e potenziare le proprie dotazioni, a beneficio di cittadini e comunità locali.

