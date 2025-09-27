Sensibilizzare le donne alla prevenzione: si è rinnovata la partnership con Acqua & Sapone dopo il successo dello scorso anno: un ambulatorio mobile che gira l’Italia offrendo oltre visite senologiche gratuite in 26 città, tra cui Cremona. Oggi per tutto il giorno presso il Centro Commerciale I Navigli di Cremona, in via Fiamme Gialle, la Lilt è stata presente con un ambulatorio mobile per visite senologiche gratuite, grazie alla collaborazione con la catena Acqua e Sapone, promotrice dell’iniziativa ‘Acqua e Sapone si tinge di rosa’.

Molte le donne anche da fuori provincia che sono arrivate a farsi visitare. Durante tutta la giornata si sono alternati medici senologi. Un’occasione importante per la prevenzione del tumore al seno, rivolta in particolare a donne e ragazze. L’iniziativa si svolge anche in altre città italiane.

Sito LILT per le prossime tappe: https://www.legatumori.mi.it/resta-informato-post/news/la-prevenzione-viaggia-con-noi-lilt-e-acqua-sapone-di-nuovo-insieme/

