Monticelli d’Ongina sabato e domenica ospita la 50esima Fiera dell’aglio, organizzata come sempre dalla Pro loco, in collaborazione con le associazioni del territorio. Per il mezzo secolo di storia è stato allestito un ricco programma con stand gastronomici e animazione musicale.

Sarà possibile trovare una varietà di piatti della tradizione preparati utilizzando i prodotti del territorio, incluse proposte a base di aglio per onorare il protagonista della manifestazione. Ospite della kermesse lo chef Daniele Persegani.

La rassegna che include esposizioni, mercatino hobbisti, luna park e un convegno dedicato alla produzione locale. Nella mattinata di sabato 4 ottobre il convegno dedicato all’aglio bianco piacentino, nel pomeriggio alle 16:00 a Isola Serafini, si inaugura il percorso d’arte contemporaneo ‘Fluvius’.

Domenica il clou della Fiera con l’attestazione del primo prodotto De.Co e il riconoscimento di una bottega, il corteo storico accompagnato dagli sbandieratori di Isola Dovarese.

