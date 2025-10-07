Elmetti e uniformi, divise e documenti, per ripercorrere in pochi metri quadrati uno dei periodi più caldi della storia italiana.

Fino al prossimo 12 ottobre, nelle sale del teatro cittadino, a Castelleone è aperta una mostra che raccoglie diversi cimeli della Seconda guerra mondiale.

Organizzato dalla locale sezione dell’associazione reduci e combattenti in occasione dei propri cento anni di attività, il percorso è curato da Paolo Stabilini, castelleonese e collezionista di settore.

“Ringrazio l’amministrazione che ci ha dato questa possibilità – commenta il presidente della sezione Rodolfo Marchesi – ma soprattutto ringrazio Paolo Stabilini, nostro consigliere, che ha messo a disposizione tutte queste bellissime uniformi, medaglie, cimeli storici. Negli anni abbiamo avuto tanti riconoscimenti e cerchiamo sempre, per quanto possibile, di migliorarci”.

Tra gli oggetti esposti anche alcuni unici e ricercati, oltre a due medaglie al valore dei dei combattenti locali Vincenzo Capelli e Giulio Riboli, messe a disposizione dalle rispettive famiglie.

“Una mostra che mette in evidenza tutti gli equipaggiamenti – afferma Stabilini, curatore del progetto e proprietario dei cimeli esposti -, tutte le uniformi utilizzate dal soldato italiano sui vari fronti del conflitto. Abbiamo inoltre un autorespiratore circuito chiuso, che veniva utilizzato dai reparti speciali della Marina per andare a minare le chiglie del naviglio nemico. Ci sono poi altri oggetti molto particolari; tra gli altri, c’è uno zaino che serviva per il trasporto dei piccioni viaggiatori, molto importanti all’epoca”.

La mostra è aperta, con possibilità di visite guidate, fino a domenica 12 ottobre.

Andrea Colla

