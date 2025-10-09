Grave incidente stradale a San Bassano: una donna di 80 anni, residente in provincia di Cremona, è uscita fuori strada autonomamente con la sua auto e ora si trova in ricoverata in prognosi riservata in gravi condizioni all’Ospedale di Cremona.

Sul posto 118, i Carabinieri di Soresina e i Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo della donna tra le lamiere. L’80enne viaggiava da Corte madama verso San Bassano quando -per motivi in fase di accertamento- ha perso il controllo della sua auto, una Chevrolet. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

