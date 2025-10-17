Il 14 ottobre 2025, presso Villa Lubin sede del CNEL a Roma, in occasione della presentazione della Relazione annuale sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini, predisposta dal CNEL e inviata al Parlamento e al Governo ai sensi della legge 936/1986, si è svolta anche la premiazione del Premio Impatto PA.

Ideato dal CNEL e alla sua seconda edizione, il Premio Impatto PA rappresenta un riconoscimento alle iniziative che costituiscono buone pratiche e che restituiscono lo spaccato di una Pubblica Amministrazione virtuosa e vicina ai cittadini e alle imprese.

Prima classificata nel raggruppamento “Funzioni locali” la Camera di Commercio Cremona-Mantova-Pavia, per il progetto “Hackathon Diffuso-Economia Circolare-Conosci, Comunica, Cambia”, che, come si legge nelle motivazioni per l’attribuzione del riconoscimento, “si distingue per l’allineamento al Green Deal europeo e al quadro di competenze GreenComp, valorizzando un modello educativo e partecipativo che integra i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) e l’insegnamento dell’educazione civica. L’iniziativa trasforma i giovani in attori consapevoli della società civile (oltre 1.500 studentesse e studenti, 129 docenti coinvolti, 157 video e 120 idee presentati), promuovendo competenze personali, cittadinanza attiva e spirito imprenditoriale”.

A ritirare il premio, su invito del Presidente del Cnel Dottor Renato Brunetta, il Dottor Gian Domenico Auricchio, Presidente della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia. “Questo riconoscimento – sottolinea Auricchio – conferma ancora una volta come il sistema camerale rappresenti un pezzo della PA che funziona in maniera efficace ed efficiente. La nostra struttura è stata, tra l’altro, l’unica Camera di Commercio premiata insieme a giganti nazionali come INPS e INAIL che dispongono di strutture e risorse molto più articolate e corpose”.

Anche la Giunta camerale, riunita a Cremona il 16 ottobre, insieme al Segretario Generale f.f. dottor Marco Zanini, ha espresso profonda soddisfazione ed orgoglio per il prestigioso riconoscimento che costituisce un prezioso stimolo a rafforzare sempre di più la coesione di intenti e progettualità tra i tre territori della Camera accorpata.

Oltre alla Camera di Commercio sono stati premiati:

L’ Inps , per il progetto Cruscotto Conformità Contribuenti – Primo classificato nel raggruppamento “Funzioni centrali” l’Inps

, per il – Primo classificato nel raggruppamento “Funzioni centrali” l’Inps L’ Inail , per il progetto Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale, per Worklimate – Primo classificato nel raggruppamento “Salute”

, per il – Primo classificato nel raggruppamento “Salute” Il Gruppo Hera , per il progetto Herambienteclo Fibra Carbonio – Primo classificato nel raggruppamento “Società partecipate”

, per il – Primo classificato nel raggruppamento “Società partecipate” L’ I.C. Valle Dell’Anapo del Comune di Ferla , per il progetto “Parete Verde Ferla-Wall2Water (W2W)” – Primo classificato nel raggruppamento “Istruzione”

, per il – Primo classificato nel raggruppamento “Istruzione” L’Anbi e Consorzi di Bonifica Associati, per il progetto “La Settimana Nazionale della Bonifica e Dell’Irrigazione” – Prima classificata nel raggruppamento “Agenzie, Autorità e Associazioni” Anbi e Consorzi di bonifica associati, per “La Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione”

© Riproduzione riservata