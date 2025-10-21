Al termine di un’attività di indagine, i Carabinieri di Soncino hanno denunciato per furto aggravato un uomo di 32 anni, residente in provincia di Bergamo e pregiudicato, ritenuto l’autore, in concorso con altra persona ancora da identificare, di un furto avvenuto all’interno degli uffici di una stazione di servizio.

Alcuni giorni fa, infatti, un titolare di una stazione di servizio di Soncino, si era presentato dai carabinieri per denunciare un furto subito all’interno degli uffici il giorno precedente. Secondo la versione dell’uomo, un tizio si era introdotto negli uffici dell’esercizio commerciale, mentre tutti i suoi dipendenti erano occupati nel lavoro, prelevando dalla cassa la somma di 600 euro.

Il titolare ha dunque fornito ai militari le immagini delle telecamere interne di sorveglianza dalle quali era stato possibile notare l’intera scena del furto nonché fisionomia ed abbigliamento del presunto autore del fatto. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti, acquisendo le immagini di telecamere pubbliche e private presenti nei pressi della stazione di servizio.

Da queste è stato possibile risalire all’intera scena: il responsabile del furto era arrivato in auto nei pressi della stazione di servizio e aveva parcheggiato. Poi era sceso dal mezzo con un’altra persona e si era diretto verso l’esercizio commerciale. Senza farsi notare, era riuscito ad entrare nell’ufficio e, dopo avere frugato nei cassetti, aveva aperto la cassa e si era impossessato del denaro contante, prima di allontanarsi e tornare alla sua auto con il complice, collegato al telefono per tutto il tempo a fargli da palo.

Partendo dalla targa del mezzo, i militari hanno individuato il proprietario e, dalla visione della sua fotografia, hanno verificato che corrisponderebbe, per tratti somatici e caratteristiche fisiche, alla persona ripresa dalle telecamere durante il furto. Al termine delle verifiche, lo hanno denunciato per furto aggravato. Sono in corso ulteriori indagini al fine di identificare il complice.

