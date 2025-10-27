Cordoglio all’interno della CNAper la scomparsa di Tarcisio Viscardi, figura di riferimento del mondo artigiano e protagonista della vita sociale e politica del territorio cremasco.

Presidente provinciale della CNA di Cremona dal 1989 al 1998 e successivamente presidente regionale della CNA Lombardia fino al 2006, Viscardi ha dedicato la propria vita alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese, distinguendosi per passione, rigore e un profondo senso di giustizia.

Nel 2006 ricevette il prestigioso riconoscimento “La Lombardia per il lavoro” da Regione Lombardia, a testimonianza di un impegno costante e concreto al servizio dell’artigianato e del territorio.

Nella sua storia da dirigente artigiano ha ricoperto anche altri ruoli di primissimo rilievo. In parti-colare nel ruolo di Presidente di Ecipa Nazionale, l’ente di formazione della CNA e, dal 2008 al 2022, il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di servizi delle CNA di Cremona. È stato componente del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare e di Padania Acque.

Negli anni Settanta aveva avviato la propria attività artigiana, cresciuta con costanza fino a diventare la Viscardi Modellisti Snc, fondata nel 2007 insieme al figlio Fabio: un esempio virtuoso di passaggio generazionale, capace di coniugare tradizione, innovazione e spirito artigiano.

“Tarcisio è stato un esempio di impegno autentico e dedizione totale — dichiara Marcello Parma, presidente della CNA di Cremona —. Non cercava mai il consenso facile: era diretto, schietto, talvolta spigoloso, ma sempre mosso da un profondo senso di giustizia e da un amore sincero per il mondo artigiano. A lui dobbiamo molto, per ciò che ha costruito e per i valori che ci ha lasciato.”

“Viscardi rappresentava la vera essenza dell’artigiano-creatore — aggiunge Marco Cavalli, direttore della CNA di Cremona —: concreto, appassionato, determinato. Ha saputo unire la visione del dirigente alla manualità del mestiere, lasciando un segno profondo nella nostra associazione e nel tessuto produttivo della nostra provincia. Da lui ho personalmente imparato molto e fu pro-prio lui, ormai più di 25 anni fa, a chiedermi di impegnarmi in questa esperienza professionale. Ho sempre apprezzato la sua determinazione e la grande intelligenza politica di analisi e di azione. Non siamo sempre andati d’accordo, ma devo a lui e al suo grande amico Beppe Ghisani con cui hanno fatto coppia per anni, la passione per questo mondo”.

“Tarcisio è stato un maestro e un punto di riferimento — conclude Giovanni Bozzini, presidente della CNA Lombardia —. Da lui ho imparato che rappresentare l’artigianato significa prendersi cura delle persone che lo animano. La sua franchezza, la sua passione e la sua capacità di guardare lontano restano un esempio e un’eredità morale per tutta la nostra organizzazione. In pochi mesi la CNA ha perso due pilastri: Giuseppe Ghisani e Tarcisio Viscardi. Due colonne storiche che hanno dato impegno, passione e grande professionalità all’Associazione. Con Tarcisio e Beppe ho diviso i momenti più belli della mia esperienza Associativa. Mi hanno legato amicizia e rispetto. Il mio percorso in CNA è nato con Tarcisio e per me è sempre stato un esempio. Oggi perdo un amico, ma ciò che mi ha lasciato resterà per sempre dentro di me”.

