I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno arrestato un uomo di 58 anni, pregiudicato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali presso il Tribunale di Cremona per i fatti avvenuti a Castelleone il 2 febbraio scorso. L’uomo destinatario del provvedimento dovrà scontare una pena di quasi dieci mesi di reclusione relativa a una condanna per lesioni personali aggravate intervenuta nel febbraio del 2025 da parte del Tribunale di Cremona, recentemente divenuta definitiva ed esecutiva.

Nel tardo pomeriggio del 2 febbraio scorso, una pattuglia della Stazione di Montodine era stata inviata presso un’abitazione di Castelleone dove era stato segnalato un uomo che sbraitava in forte stato di alterazione. Sul posto, hanno trovato un uomo ubriaco e sotto l’effetto di sostanza stupefacente che aveva danneggiato una vetrata delle scale condominiali dello stabile dove vive. Sul posto era giunta un’ambulanza per trasportare l’interessato in ospedale, ma l’uomo si era scagliato contro i soccorritori ed i militari intervenuti, aggredendoli a calci, pugni e testate e minacciandoli di morte.

Era stato bloccato, ma due militari avevano riportato lesioni per alcuni giorni di prognosi. Era stato arrestato econdannato per i fatti commessi e accertati. L’Ufficio Esecuzioni Penali di Cremona ora ha emesso l’ordine di carcerazione per la pena da scontare, trasmettendo il provvedimento ai Carabinieri della Stazione di Castelleone, che lo hanno rintracciato ed arrestato, accompagnandolo al carcere di Cremona.

