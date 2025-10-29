Cremona guarda al futuro con la sua storica Centrale Realdo Colombo, che si rinnova nel segno della tecnologia e della sostenibilità. Padania Acque sta infatti portando a termine un importante intervento di riqualificazione da 2,6 milioni di euro, destinato a rendere il cuore del sistema idrico cittadino più efficiente, moderno e rispettoso dell’ambiente.

Negli ultimi mesi sono stati installati nuovi gruppi di pompaggio ad alta efficienza e tubazioni di grande diametro per migliorare il rilancio dell’acqua potabile nella rete di distribuzione. Ora il cantiere è entrato nella fase conclusiva, con la posa dei pannelli fotovoltaici sul tetto dell’impianto. I pannelli, di colore rosso per integrarsi armoniosamente nel prestigioso contesto architettonico del centro storico, garantiranno una produzione di energia pulita pari a 95,25 kW di picco, riducendo i consumi elettrici della centrale di circa il 30% ogni anno. L’ultima fase dei lavori, del valore di 500mila euro, prevede inoltre l’installazione dei nuovi impianti elettrici e dei sistemi di automazione e tele-gestione: tecnologie all’avanguardia che permetteranno un controllo più preciso e in tempo reale dell’impianto, migliorando la qualità del servizio per i cittadini.

Il progetto della Centrale Realdo Colombo rientra nel più ampio programma “E.A.S.I. – Efficientamento reti Acquedottistiche tramite Sistema Integrato”, finanziato dal PNRR, che punta a migliorare le infrastrutture idriche della provincia di Cremona. Con questo intervento, Padania Acque conferma il proprio impegno a favore di una gestione intelligente e responsabile della risorsa idrica, dove innovazione, efficienza e rispetto per l’ambiente si uniscono per garantire un servizio sempre più moderno e performante.

