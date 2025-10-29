Centrale Realdo Colombo: Padania
Acque punta sulla sostenibilità
Installati pannelli fotovoltaici sul tetto della Centrale idrica Realdo Colombo di Cremona
Cremona guarda al futuro con la sua storica Centrale Realdo Colombo, che si rinnova nel segno della tecnologia e della sostenibilità. Padania Acque sta infatti portando a termine un importante intervento di riqualificazione da 2,6 milioni di euro, destinato a rendere il cuore del sistema idrico cittadino più efficiente, moderno e rispettoso dell’ambiente.
Negli ultimi mesi sono stati installati nuovi gruppi di pompaggio ad alta efficienza e tubazioni di grande diametro per migliorare il rilancio dell’acqua potabile nella rete di distribuzione. Ora il cantiere è entrato nella fase conclusiva, con la posa dei pannelli fotovoltaici sul tetto dell’impianto. I pannelli, di colore rosso per integrarsi armoniosamente nel prestigioso contesto architettonico del centro storico, garantiranno una produzione di energia pulita pari a 95,25 kW di picco, riducendo i consumi elettrici della centrale di circa il 30% ogni anno. L’ultima fase dei lavori, del valore di 500mila euro, prevede inoltre l’installazione dei nuovi impianti elettrici e dei sistemi di automazione e tele-gestione: tecnologie all’avanguardia che permetteranno un controllo più preciso e in tempo reale dell’impianto, migliorando la qualità del servizio per i cittadini.
Il progetto della Centrale Realdo Colombo rientra nel più ampio programma “E.A.S.I. – Efficientamento reti Acquedottistiche tramite Sistema Integrato”, finanziato dal PNRR, che punta a migliorare le infrastrutture idriche della provincia di Cremona. Con questo intervento, Padania Acque conferma il proprio impegno a favore di una gestione intelligente e responsabile della risorsa idrica, dove innovazione, efficienza e rispetto per l’ambiente si uniscono per garantire un servizio sempre più moderno e performante.