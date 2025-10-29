Presso 11 scuole dell’infanzia e primarie di Cremona e Provincia arriva “Copriamoli bene… con la preVenzione”, la campagna di prevenzione promossa dalla Società Italiana di Pediatria (SIP) per sostenere genitori e insegnanti e favorire una maggiore protezione dei più piccoli e dell’intera società. In questa prima edizione, la campagna di sensibilizzazione coinvolgerà a livello nazionale oltre 900 scuole e 64.000 alunni, con l’obiettivo di raggiungere famiglie e comunità educante. Ogni inverno, infatti, in Italia 1 bambino su 4 è colpito dall’influenza, che generalmente si manifesta con febbre, malessere generale, sintomi respiratori e che, in alcuni casi, può comportare complicanze come otiti e polmoniti. I bambini non sono solo i più esposti al contagio, ma sono anche potenziali “amplificatori” del virus: dal banco di scuola l’influenza si propaga facilmente a fratelli, genitori e nonni, più fragili per età o condizioni di salute. Un fenomeno che ha conseguenze anche sulla vita sociale delle famiglie, tra assenze scolastiche e lavorative.

Un’iniziativa che valorizza il ruolo della scuola non solo come luogo di istruzione, ma anche come presidio di salute e di prevenzione, capace di attivare un circolo virtuoso che parte dai bambini e arriva a proteggere l’intera comunità. “Troppo spesso per l’influenza si ricorre in modo improprio agli antibiotici, che non hanno efficacia contro il virus e possono comportare effetti collaterali. È molto più utile puntare sulla prevenzione con gesti semplici ma fondamentali e, quando serve, rivolgersi con fiducia al proprio pediatra”, spiega Rino Agostiniani, pediatra e Presidente di SIP.

La campagna promossa da SIP, realizzata da La Fabbrica Società Benefit di Gruppo Spaggiari Parma con il contributo non condizionante di AstraZeneca, parte proprio dalle scuole. Gli insegnanti sono invitati a partecipare a un corso di formazione gratuito riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (ai sensi del DM 170/2016) e ricevono un kit di materiali da utilizzare in classe e da veicolare alle famiglie: la guida didattica con giochi educativi da fare con i bambini; la cartolina motivazionale con QR code per visualizzare il videomessaggio del Presidente SIP Rino Agostiniani, che mette a disposizione consigli pratici di prevenzione; la brochure che aiuta i genitori a distinguere i falsi miti dalle buone abitudini quotidiane, fornendo indicazioni immediate e accessibili.

Accanto alle attività che verranno svolte in classe e al materiale informativo, SIP mette a disposizione di tutte le famiglie uno sportello telefonico gratuito, attivo fino a febbraio 2026, che permette ai genitori di avere chiarimenti e risposte ai dubbi su strumenti di prevenzione, tra cui i vaccini.

