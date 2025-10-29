“Chiedo al Presidente del Consiglio Comunale di Cremona Luciano Pizzetti di intervenire pubblicamente per tutelare il ruolo dei consiglieri comunali e per garantire il pieno rispetto del Regolamento”. E’ l’appello che Alessandro Portesani, capogruppo della lista civica ‘Novità a Cremona, rivolge al presidente del consiglio comunale.

“Nel corso del consiglio comunale del 27 ottobre, spiega Portesani alcuni consiglieri della maggioranza di centro sinistra e l’assessore Carletti, mi hanno contestato e costretto ad interrompere la mia replica alla risposta dell’Assessore Zanacchi relativa all’interrogazione “tutela e sviluppo del commercio nel centro storico: indirizzi dell’Amministrazione e aggiornamento degli strumenti regolamentari. L’assessore Carletti, oltretutto, dopo un acceso diverbio con il consigliere Olzi, intervenuto per difendermi dagli attacchi subiti, ha abbandonato l’aula; in cui non era presente Pizzetti”.

“Questi i fatti”, dice il capogruppo di ‘Novità a Cremona. “Il Regolamento del Consiglio Comunale, art. 36 comma 9 prevede che “la risposta del Sindaco, o dell’Assessore da lui delegato, potrà dar luogo a replica dell’interrogante della durata non superiore a due minuti, per dichiarare se sia soddisfatto o meno Anche laddove avessi sforato la tempistica prevista, ritengo gravissime le modalità e i toni della contestazione mossa dagli esponenti della sinistra cremonese, che mi ha impedito il legittimo diritto di critica politica all’azione dell’amministrazione”.

“Pizzetti, conclude Portesani, si è sempre dimostrato attento all’applicazione del Regolamento del Consiglio Comunale e molto sensibile alla tutela del ruolo delle opposizioni. Sono certo che interverrà a tutela del nostro diritto e dovere di rappresentare la metà degli elettori cremonesi che si riconoscono nella nostra visione di città”.

