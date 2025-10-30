Video Pillole
Tg Lavoro & Welfare – 30/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il cantiere della legge di bilancio è ancora aperto
– La spesa pensionistica nel 2024 salita a 364 miliardi
– Stabili le uscite dei Comuni per i servizi sociali
– Welfare, intesa tra Cnel e Presidenti delle Assemblee legislative regionali
