Incidente questa mattina in via Palestro a Cremona, dove una donna di 67 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita da una portiera d’auto aperta improvvisamente. Il conducente del veicolo, parcheggiato in divieto di sosta, ha aperto la portiera senza accorgersi del passaggio della ciclista, che è stata centrata in pieno e scaraventata a terra.

Nella caduta, la donna ha battuto la testa riportando ferite che hanno reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. I sanitari del 118 l’hanno trasportata in codice giallo all’Ospedale di Cremona, dove è stata affidata alle cure dei medici.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Cremona e la Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare le eventuali responsabilità del conducente.

