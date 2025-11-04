Ultime News

Crosetto “Italia impegnata per arrivare a una tregua anche in Ucraina”

ANCONA (ITALPRESS) – L’Italia è impegnata per il consolidamento della tregua in Medio Oriente e per arrivare ad una tregua anche in Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine delle celebrazioni del 4 novembre ad Ancona. “Le forze armate e la difesa servono a far sì che non accada quello che vediamo accadere in scenari come quelli di guerra che stiamo vivendo. Noi stiamo cercando di fare tutto ciò che possiamo, non siamo una grande nazione, ma tutto ciò che è il nostro potere, da una parte perché la tregua si consolidi – lo dico sarà difficile, sarà lunghissimo – e diventi pace in Medio Oriente, e perché si parta finalmente anche in Ucraina, con una tregua che poi ci dia la possibilità di costruire la pace. Quindi aiutiamo l’Ucraina, ma ogni giorno cerchiamo di arrivare a una tregua anche su quei territori”, ha dichiarato.

