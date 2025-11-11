Video Pillole
Hi-Tech & Innovazione Magazine – 11/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– Aerospazio, l’Italia accelera: 45 progetti per un miliardo e mezzo
– Milano-Cortina, da Open Fiber 900 chilometri di fibra ottica
– Digitale ed energia, a Innovation Village tavola rotonda di Optima Italia
– Fastweb+Vodafone accelera sul 5G
fsc/mrv
– Aerospazio, l’Italia accelera: 45 progetti per un miliardo e mezzo
– Milano-Cortina, da Open Fiber 900 chilometri di fibra ottica
– Digitale ed energia, a Innovation Village tavola rotonda di Optima Italia
– Fastweb+Vodafone accelera sul 5G
fsc/mrv
© Riproduzione riservata