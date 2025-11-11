Ultime News

11 Nov 2025 Fuga e inseguimento: recuperati
gioielli rubati a Pozzaglio
11 Nov 2025 Calendario dei Carabinieri 2026,
Sambataro: "Eroi quotidiani"
11 Nov 2025 Lavoro: tutti gli eventi di
novembre dei Centri per l'Impiego
11 Nov 2025 Raccolta Banco alimentare: 45
punti vendita a Cremona e dintorni
11 Nov 2025 Dal Torriani il Rito Antiviolenza
studenti sentinelle dei femminicidi
Hi-Tech & Innovazione Magazine – 11/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– Aerospazio, l’Italia accelera: 45 progetti per un miliardo e mezzo
– Milano-Cortina, da Open Fiber 900 chilometri di fibra ottica
– Digitale ed energia, a Innovation Village tavola rotonda di Optima Italia
– Fastweb+Vodafone accelera sul 5G
