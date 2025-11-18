Ultime News

18 Nov 2025 Controllo del territorio a Soresina:
identificate oltre 90 persone
18 Nov 2025 Rallentamento economico e instabilità
geopolitica pesano sulla siderurgia
18 Nov 2025 La panchina gialla contro bullismo
e cyberbullismo alla scuola Campi
18 Nov 2025 La Regione finanzia tre agriturismi
nel cremonese per 734 mila euro
18 Nov 2025 Asst, gli appuntamenti della giornata
contro la violenza sulle donne
Cronaca

La panchina gialla contro bullismo
e cyberbullismo alla scuola Campi

La panchina gialla di Cremona

Inaugurata nel parco della scuola media Campi a Cremona la panchina gialla della Onlus Helpis, nuovo simbolo ufficiale contro il bullismo e il cyberbullismo. Un gesto semplice, ma dal forte peso educativo e sociale. L’iniziativa nasce da Ats della Val Padana, che ha aderito al progetto nazionale promosso dalla onlus attiva da anni nella prevenzione e nel contrasto di questi fenomeni. Il progetto è sostenuto dal patrocinio del Ministero dell’Interno e di Anci, un riconoscimento che ne rafforza la credibilità e l’importanza per le comunità locali.

L’obiettivo è coinvolgere direttamente i Comuni e stimolare una partecipazione concreta degli istituti scolastici del territorio. In questo senso, la panchina gialla non è solo un arredo, ma un segnale visibile e quotidiano, un invito a riflettere e a prendere posizione. Per la scuola diventa un vero e proprio percorso di didattica laboratoriale, attraverso cui bambini e ragazzi imparano valori come la socialità, il senso di appartenenza, il rispetto e la cura dell’ambiente. Sono competenze che non si acquisiscono sui libri, ma attraverso esperienze condivise e responsabilità pratiche.

La realizzazione della panchina, frutto della collaborazione tra Prefettura e IC Campi, si inserisce anche nel progetto Dare To Care, di cui il Comune di Cremona è capofila. L’iniziativa rientra nel Piano territoriale a favore dei minori di Ats Val Padana, dedicato al contrasto del disagio giovanile. L’inaugurazione diventa così un tassello di un percorso più ampio, che prova a dare strumenti concreti a ragazzi e famiglie per costruire ambienti più sicuri, inclusivi e consapevoli.

Un segnale, quello della panchina gialla, che invita a non voltarsi mai dall’altra parte.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...