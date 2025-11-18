Inaugurata nel parco della scuola media Campi a Cremona la panchina gialla della Onlus Helpis, nuovo simbolo ufficiale contro il bullismo e il cyberbullismo. Un gesto semplice, ma dal forte peso educativo e sociale. L’iniziativa nasce da Ats della Val Padana, che ha aderito al progetto nazionale promosso dalla onlus attiva da anni nella prevenzione e nel contrasto di questi fenomeni. Il progetto è sostenuto dal patrocinio del Ministero dell’Interno e di Anci, un riconoscimento che ne rafforza la credibilità e l’importanza per le comunità locali.

L’obiettivo è coinvolgere direttamente i Comuni e stimolare una partecipazione concreta degli istituti scolastici del territorio. In questo senso, la panchina gialla non è solo un arredo, ma un segnale visibile e quotidiano, un invito a riflettere e a prendere posizione. Per la scuola diventa un vero e proprio percorso di didattica laboratoriale, attraverso cui bambini e ragazzi imparano valori come la socialità, il senso di appartenenza, il rispetto e la cura dell’ambiente. Sono competenze che non si acquisiscono sui libri, ma attraverso esperienze condivise e responsabilità pratiche.

La realizzazione della panchina, frutto della collaborazione tra Prefettura e IC Campi, si inserisce anche nel progetto Dare To Care, di cui il Comune di Cremona è capofila. L’iniziativa rientra nel Piano territoriale a favore dei minori di Ats Val Padana, dedicato al contrasto del disagio giovanile. L’inaugurazione diventa così un tassello di un percorso più ampio, che prova a dare strumenti concreti a ragazzi e famiglie per costruire ambienti più sicuri, inclusivi e consapevoli.

Un segnale, quello della panchina gialla, che invita a non voltarsi mai dall’altra parte.

