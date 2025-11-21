Paura nella serata di giovedì 20 novembre a Castelvetro Piacentino: una 50enne è stata aggredita e rapinata di due borse, contenenti effetti personali ma anche aziendali.

Una volta arrivata sul cancello di casa – in una laterale di via Roma – la donna è stata costretta a scendere dall’auto (arrivava dal lavoro) dopo una manomissione dei delinquenti sul cancello elettronica.

Una volta scesa, l’aggressione e il furto.

E la fuga a bordo di un’auto. Ora il paese ha sempre più paura e aumenta il senso di insicurezza che circola tra i residenti anche sui social. Pochi giorni fa una raffica di furti è stata segnalata in via Don Luigi Sterzi e prima ancora in via Belli.

© Riproduzione riservata